Песков: Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину

Россия не планирует отказываться от транзита газа в Европу через Украину даже после завершения договора, который есть у Киева и Москвы. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что данное соглашение останется в силе на весь период его действия. По словам представителя Кремля, президент России Владимир Путин «исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться и украинский транзит может быть востребован».

«Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы», — добавил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал строящийся российский газопровод «Северный поток — 2» козырем Москвы против Киева. Он убежден, что завершение строительства объекта приведет к тому, что Россия рано или поздно «отключит» республику от транзита газа в Европу. Кроме того, политик отметил, что Россия якобы повышает ставки, чтобы выгодно решить вопрос Крыма и Донбасса.

До этого глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что в случае запуска «Северного потока — 2» Украина понесет миллиардные убытки. Он также пожаловался на сокращение транзита российского газа через Украину.

В конце декабря 2019 года Москва и Киев подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре.