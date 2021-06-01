В Совфеде поддержали закон о бесплатной газификации

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что закон о бесплатном подключении населения к газу является «очень хорошей и доброй» инициативой. Об этом сообщает RT.

«Такого рода решение люди поддержат в силу понятных причин. И, честно говоря, давно ожидаемая со стороны государства инициатива будет людьми оценена по достоинству. Поэтому такое решение не может быть не одобрено», — сказал он.

По словам Рязанского, переориентирование работы крупных газовых компаний с экспорта на внутреннее потребление является «хорошим знаком и хорошим сигналом отечественному бизнесу».

«Потому что это хлопотная работа — довести газ до каждого домостроения. Здесь потребуется много работы и местных властей, и газовых компаний. Но тем не менее это настоящий серьезный подарок для тех, кто до сих пор заготавливает дрова и уголь», — добавил он.

Государственная дума 1 июня приняла закон, направленный на повышение газификации страны — теперь газ будет проводиться бесплатно до границ земельных участков россиян. Согласно закону, газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан. Кроме того, предусматривается введение института единого оператора газификации.

Ранее один из победителей предварительного голосования «Единой России» Владимир Самокиш заявил, что благодаря принятому Госдумой законопроекту ЕР, значительно упрощается решение вопроса с газификацией в регионах, где не всегда достаточно средств.