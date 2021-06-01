Площадку ПМЭФ будут обеззараживать «холодным туманом»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что площадку Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будут обеззараживать уникальной разработкой «холодный туман», передает РИА «Новости».

По его словам, на форуме будет достаточное количество масок и антисептиков, а конференц-залы и другие помещения КВЦ «Экспофорум» обеспечены оборудованием для обеззараживания воздуха.

«В централизованной системе вентиляции установлены уникальные фильтры-дезинфекторы. Предусмотрено использование одноразовых наушников. Уборка и дезинфекция мест проведения и мест общего пользования будет осуществляться перед началом, между сессиями и в конце мероприятий. Будет использована уникальная, придуманная в Петербурге технология обеззараживания с использованием «холодного тумана», — рассказал Беглов.

ПМЭФ состоится 2 — 5 июня в очном формате в КВЦ «Экспофорум». Ранее была опубликована программа мероприятия. Также сообщалось, что форум пройдет с использованием современных цифровых технологий.