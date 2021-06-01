В аппарате Голиковой изучат предложение ввести отцовский капитал

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой заявили, что предложение Общественной палаты России о введении отцовского капитала будет рассмотрено. Об этом сообщает ТАСС.

1 июня председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко направил в кабинет министров предложение ввести отцовский многодетный капитал в 639,4 тыс. рублей, а также ежемесячное пособие в 2,5 тыс. рублей на каждого ребенка в многодетной семье и систему семейного налогообложения.

«Когда письмо будет получено, оно обязательно будет рассмотрено в установленном порядке. По всем вопросам и предложениям, содержащимся в обращении, будут даны разъяснения отправителям», — отметили в секретариате.

Ранее лидер российского «Союза отцов» Юрий Соленов заявил, что отцовский капитал — это важная мера демографического стимулирования, однако пока непонятно, из каких бюджетных средств она будет финансироваться.