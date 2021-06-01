Госдума приняла закон о бесплатном газопроводе до границ участка

Государственная дума приняла закон, направленный на повышение газификации страны — теперь газ будет проводиться бесплатно до границ земельных участков россиян. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что цена на газификации участков и домовладений будет находиться под контролем властей. Также меняется статус региональных топливно-энергетических балансов — они становятся аналитическими документами и будут утверждаться первым должностным лицом субъекта.

Изменения вносятся в закон «О газоснабжении в РФ». Правки обеспечат выполнение поручений президента России Владимира Путина по ускорению газификации. Инициаторами документа стали председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и руководитель фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов, глава думского комитета по энергетике Павел Завальный и сенатор Андрей Кутепов.

Ранее Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил разрешить тратить материнский капитал на подключение домов к коммунальным сетям.