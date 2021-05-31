Россия не стала продлевать ограничения на авиасообщение с Великобританией, которые были введены ранее из-за коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

«В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Великобритании оперативным штабом принято решение не продлевать приостановление воздушного сообщения», — говорится в сообщении.

Таким образом, перелеты возобновятся 2 июня. Рейсы будут выполняться три раза в неделю по маршруту Москва-Лондон.

Ранее стало известно, что Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение еще с восьмью странами. Речь идет о следующих странах: Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватия и Албания. Рейсы Москва — Вена, Москва — Будапешт, Москва — Порт-Луи, Москва — Рабат, Москва — Загреб будут летать два раза в неделю, Москва — Бейрут, Москва — Люксембург, Москва — Тирана — один раз в неделю.