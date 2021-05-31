В АТОР рассказали, когда возобновятся прямые рейсы в Египет для россиян

По прогнозам наблюдателей, при оптимальном сценарии рейсы на курорты Египта могут стартовать в конце июня, такие ожидания высказывают и в египетских СМИ. Об этом сообщается на официальном сайте АТОР.

23 апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах Ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Однако официальной информации о том, когда появится авиасообщение, пока не поступало.

Эксперты уточняют, что по Хургаде обсуждается неограниченное количество рейсов (регулярные и чартерные). По Шарм-эш-Шейху предполагается, что, как минимум, на начальном этапе число полетов будет квотированным (до 12 в неделю).

По оценке министра туризма Халеда Аль-Анани, при условии возобновления турпотока из России и успешной вакцинации на других ключевых въездных рынках туризм Египта вернется к допандемийным объемам в середине 2022 года.

Ситуация с заболеваемостью в государстве, по словам специалистов, сейчас соответствует критериям Роспотребнадзора для возобновления авиасообщения.

Ранее посол России в Египте Георгий Борисенко оценил вероятность возобновления авиарейсов между российскими городами и курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа» в результате теракта. Лайнер совершал рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. В 2018 году были возобновлены полеты из Москвы в Каир. Однако чартерные рейсы на курорты Египта — в Шарм-эш-Шейх и Хургаду — так и оставались под запретом по соображениям безопасности.