Россиянам рассказали о мошеннических схемах при трудоустройстве

Мошенники стали обманывать россиян, находящихся в поисках работы, предлагая вакансии и потом выводя деньги с их банковских карт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организацию Bi.Zone.

По словам экспертов, человек видит объявление об открытой вакансии и начинает общаться якобы с работодателем. Злоумышленники, обещая официальное трудоустройство, просят будущую жертву оформить новый счет в банке. Кроме того, от кандидатов требуют воспользоваться дистанционным банковским обслуживанием или передать учетные данные аферистам для «перевода зарплаты».

Иногда на соискателя могут оформить кредит без его ведома и похитить выданные деньги.

«Сложности данной схемы мошенничества заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймет, что был обманут», — объяснил директор по противодействию мошенничеству BI.Zone Антон Окошкин.

Как уточнил директор, мошенническая схема может растянуться на несколько дней. В настоящий момент уже появились методы для борьбы с подобными мошенниками.

Ранее в банке рассказали, в какой день недели мошенники активнее обзванивают людей. Клиенты сообщали, что они могли оказаться жертвами в период с 11.00 до 14.00 каждый вторник.