«Яндекс» купит интернет-магазин KupiVIP

«Яндекс» планирует купить и в дальнейшем интегрировать в «Яндекс.Маркет» интернет-магазин одежды KupiVIP. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

В компании отметили, что соответствующая сделка поможет «Маркету» ускорить выход на рынок одежды, обуви и аксессуаров «благодаря налаженной инфраструктуре, базе поставщиков и многолетнему опыту команды KupiVIP».

При этом отмечается, что изначально «Яндекс.Маркет» и KupiVIP будут работать и развиваться параллельно. В дальнейшем товары из KupiVIP будут появляться на маркетплейсе «Яндекса».

Также магазин подключится к «Яндекс Плюсу», а заказы можно будет забирать в постаматах и пунктах выдачи «Маркета».

«Сделку планируется закрыть до конца июня 2021 года после одобрения Федеральной антимонопольной службы.

Интернет-магазин KupiVIP был основан в 2008 году. Он предлагает одежду, обувь и аксессуары более чем 1 тыс. модных брендов. Магазин действует в России, Белоруссии и Казахстане.

В апреле сообщалось, что «Яндекс» купит банк «Акрополь».