Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) предупредила, что в России могут подорожать абонементы в фитнес-клубы, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщает газета, таким образом операторы спортзалов пытаются компенсировать за счет потребителей выросшие на 20% издержки, которые связаны с обслуживанием кредитов, оплатой аренды помещений и рекламой.

Согласно прогнозам, цены на абонементы в фитнес-клубы по всей стране могут вырасти в текущем году на 7-10% год к году в связи с увеличившимися в этом году расходами на операционную деятельность клубов. По словам главы ассоциации Ольги Киселевой, рост стоимости будет зависеть от политики операторов и платежеспособности жителей различных регионов.

Однако гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров заявил, что среднерыночный рост заявленных цен уже превысил 15% год к году. Он предположил, что по итогам нынешнего года подорожание составит 25-30%. Как пояснил собеседник издания, это произойдет из-за изменившейся структуры продаж. «Сейчас растет доля реализации краткосрочных карт, которые в принципе стоят дороже», — сказал Бурмистров.

Издание со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Такском» указывает, что краткосрочный абонемент в России в среднем стоил 17,6 тыс. руб. в год, а членство на полгода — 12,8 тыс. руб.

Бурмистров также перечислил дополнительные факторы подорожания услуг фитнес-клубов, среди которых есть рост тарифов на коммунальные услуги, не до конца восстановившийся трафик, снижение посещаемости платных групповых классов и спроса на персональные тренировки, который рос во время первой волны пандемии.