Россия и Белоруссия договорились о втором транше кредита на $500 млн

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о втором транше госкредита в $500 млн для республики. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что деньги поступят в ближайшее время.

Он подчеркнул, что это было анонсировано еще «до всех историй с самолетом», и подтвердил ранее называвшиеся сроки до конца июня. При этом Песков затруднился назвать точную дату, так как это вопрос финансовых властей.

«Но, по крайней мере, для этого не остается никаких препятствий, все согласовано», — сказал Песков.

Песков также отметил, что за дополнительной финансовой помощью белорусская сторона не обращалась.

Представитель Кремля также рассказал, что лидеры России и Белоруссии в ходе встречи в Сочи обсудили торгово-экономические вопросы и борьбу с коронавирусом. По его словам, лидеры двух стран не обсуждали вопрос перехода к единой валюте.