Совфед рассмотрит вопрос об увольнении Михаила Меня с должности аудитора Счетной палаты

Совет Федерации 2 июня рассмотрит вопрос о досрочном освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты. Об этом ТАСС рассказал источник в аппарате верхней палаты парламента.

«Во вторник данный вопрос будет доложен на профильном комитете палаты по бюджету и финансовым рынкам. Затем на пленарном заседании вопрос о досрочном освобождении Меня от должности аудитора рассмотрит Совет Федерации», — сообщил источник агентства.

Отмечается, что Счетная палата ожидает соответствующего представления президента России в течение следующей недели.

Ранее сообщалось, что Михаил Мень был задержан в Красногорском районе Подмосковья сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. СК России предъявил ему обвинение в растрате 700 млн руб. Позже суд избрал чиновнику меру пресечения в виде запрета определенных действий, в феврале эта мера была продлена до 30 марта.

Сам Мень отрицает свою вину и называет все «недоразумением». В мае 2021 года дело было прекращено в связи с истечением срока давности.