Юрист рассказал, как можно лишиться квартиры из-за долгов родственников

В некоторых случаях при банкротстве квартиру могут забрать не только у должника, но и у его родственников. Об этом рассказал партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов РИА «Новости».

Первый случай — ситуация, когда между должником и родственником есть сговор, из-за которого первый передает квартиру второму, чтобы спрятать недвижимость от кредиторов. По словам юриста, это могут быть разные сделки: мнимая, притворная или нарушающая права третьих лиц.

«Это все разные правовые основания для расторжения, но все они ведут к тому, что эта сделка аннулируется, имущество возвращается прежнему владельцу, и уже в обычном порядке на него обращается взыскание», — сказал Данилов.

Чтобы взыскать такую квартиру, нужно доказать умысел, то есть то, что родственник осознавал, с какой целью ему передается квартира. Также поводом для расторжения сделки может быть цена продажи — если она будет очень низкой, то суд посчитает это неравноценным встречным предложением и расторгнет сделку.

В качестве второго случая юрист описал имущество супругов. Если на одного из них не записано имущество, то приставы могут обратиться в суд с требованием о выделении из собственности второго.

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