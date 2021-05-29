Долги россиян по ипотеке выросли до 10 трлн рублей

Долги граждан России по ипотечным кредитам выросли до рекордных 10,05 трлн рублей, показав рост на 2,9%, сообщает РИА «Новости», основываясь на данных статистики Банка России.

Эту статистику регулятор публикует с 2018 года. С начала публикации наблюдений, объем задолженности по ипотечным кредитам постоянно растет, увеличившись с 2018 года вдвое.

По данным на конец апреля, банки увеличили выдачу жилищных кредитов на 7,5%, до 191,4 тыс ссуд. Увеличилась и общая сумма выданных кредитов — до 550,9 млрд рублей, показав рост в 10%.

Средний срок, на который выдается кредит, составил 237,9 месяца, что в пересчете на годовое исчисление составило примерно 19 лет и 10 месяцев. Выросла и средняя процентная ставка, с 7,23% до 7,3%.

Ранее Центробанк выявил схему с получением нескольких ипотечных кредитов за день. Одним из способов покрыть первоначальный взнос эксперты Банка России назвали взятие необеспеченного кредита.