«Белавиа» приостановила рейсы в ряд европейских городов

Белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила о приостановке рейсов в Белград, Будапешт и Кишинев.

Как заявил авиаперевозчик, выполнение рейсов приостановлено в связи с запретами авиавластей ЕС и Украины на использование воздушного пространства.

Для рейсов в кипрскую Ларнаку и турецкий Стамбул прорабатываются новые воздушные маршруты, отметили в «Белавиа».

Приостановка рейсов по трем направлениям вводится с 29 мая 2021 года по 30 июня.

В сообщении указано, что специалисты в настоящий момент проводят расчеты возможных вариантов маршрутов для регулярных и чартерных рейсов, которые затрагивают введенные запреты.

Отношения Белоруссии с рядом европейский стран обострились после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, который экстренно сел в Минске. Белорусские авиадиспетчеры сообщили пилотам, что получили сообщение о якобы находящемся на борту взрывном устройстве.После посадки в Минске был задержан летевший на рейсе основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

Ранее Госдепартамент США порекомендовал американским гражданам не посещать Белоруссию.