Французская национальная авиакомпания AirFrance в третий раз отменила рейс «Париж-Москва», который должен пройти в обход Белоруссии. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

Самолет Airbus A319 рейса AF1154 должен был вылететь из Парижа в 9.25 (10.25 мск) и приземлиться в Москве в 14.15. Полеты, которые должны были быть выполнены и 26 и 27 мая, также были отменены. Тем не менее, рейс на 29 мая пока значится как запланированный. В то же время на онлайн-табло аэропорта «Шереметьево» на 28 и 29 мая эти рейсы отсутствуют.

Ранее сообщалось, что самолет Air France вернулся в Париж из-за отсутствия разрешения на пролет над Россией. Позже этот инцидент объяснила Росавиация.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Евросоюзе осудили происшествие, многие европейские перевозчики объявили, что будут облетать Белоруссию, поскольку страна не может гарантировать безопасность полетов.