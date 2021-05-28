ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского »Заубер Банка», московского банка «ИРС», а также у казанского акционерного общества «Нарат». Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Заубер Банк» занимал 227 место по величине активов в банковской системе России, банк «ИРС» — 317 место, «Нарат» — 388 место.

В пресс-релизе ЦБ говорится, что «Заубер Банк» неоднократно нарушал законы о банковской деятельности, в том числе проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.

ЦБ дополняет, что банк «ИРС» также нарушал федеральные законы. Согласно пресс-релизу, значительную долю кредитного портфеля банка составляли проблемные ссуды.

Согласно информации на сайте Банка России, АО «Нарат» проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, в том числе с использованием P2P-переводов, а также сомнительных транзитных операций, сказано на сайте регулятора.

Ранее Центробанк отозвал лицензию у «Красноярского краевого расчетного центра».