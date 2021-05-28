Экс-издатель российской версии Forbes лишился недвижимости в Жуковке

Недвижимое имущество бывшего издателя российской версии журнала Forbes Александра Федотова было продано на торгах, сообщает РБК со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

По информации издания, на торги были выставлены пять принадлежащих Федотову участков в подмосковном поселке Жуковка на Рублево-Успенском шоссе, суммарная площадь которых составляет 5 тыс. кв. м. С ними также была продана постройка площадью 1,3 тыс. кв. м. Покупателем всего имущества Федотова за 600 млн руб. стала единственная участница торгов Анна Светакова.

Уточняется, что покупательнице принадлежит 40% ООО «Издательство Ивана Лимбаха», которое специализируется на выпуске книг гуманитарного профиля. Других активов у Светаковой нет. Как отмечает СМИ, она — сестра миллиардера Александра Светакова, чье состояние журнал Forbes оценивает в $2 млрд. Он является совладельцем инвестиционной группы «Абсолют», занимается благотворительностью, в том числе финансирует центр реабилитации «временно бездомных животных» «Юна», который основала Светакова.

Как указывает РБК, имущество Федотова было выставлено на торги для погашения долгов кредиторам после того, как индивидуальный предприниматель был признан банкротом в мае 2019 года.