Производители предупредили о риске дефицита яиц

Производители куриных яиц предупреждают о риске дефицита из-за сильного снижения закупочных цен на продукцию, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей рынка.

Вопрос закупочных цен на яйца обсуждался на совещании в Министерстве промышленности и торговли России, рассказали собеседники издания. По их данным, закупочная цена на текущий момент ниже себестоимости продукции.

Как заявила генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева, ретейлеры закупают яйца по цене 36-45 рублей за десяток без учета НДС, в то время как себестоимость такой продукции составляет около 49-52 рублей.

Причиной роста себестоимости стало подорожание зерна, кормовых добавок, инкубационных яиц, упаковки и других составляющих. По словам Бобылевой, в таких условиях производители могут задуматься о сокращении числа несушек, что в перспективе грозит дефицитом яиц.

Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов сообщил, что объединение обсуждает с Минпромторгом и Министерством сельского хозяйства меры по предотвращению колебания цен. При этом он добавил, что вопрос административного регулирования на данный момент не обсуждается.

В Минсельхозе же ситуацию с яйцами считают стабильной, заявил «Ведомостям» представитель министерства.

Ранее Федеральная антимонопольная служба начала внеплановую проверку обоснованности роста цен на овощи, яйца и мясо птицы у крупных торговых сетей.