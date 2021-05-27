РБК: Россия разрешит европейские рейсы в обход Белоруссии

Российские власти в ближайшее время разрешат европейские рейсы в обход Белоруссии. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в крупной российской авиакомпании.

Источник поделился, что Росавиация обсуждает этот вопрос в настоящий момент. В свою очередь, источник, приближенный к Минтрансу, заявил, что Москва объявит о таком разрешении в ближайшее время. Недавние отмены рейсов объясняются необходимостью выработать альтернативные маршруты, которые не будут проходить над Белоруссией.

В Минтрансе и Росавиации комментировать эту информацию не стали.

Ранее стало известно, что Россия не разрешила австрийской авиакомпании Austrian Airlines облетать Белоруссию, из-за чего рейс был отменен. В компании подчеркнули, что Austrian Airlines прекратила полеты над Белоруссией до дальнейшего уведомления, опираясь на рекомендацию Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По этой причине маршрут Вена-Москва должен быть скорректирован.