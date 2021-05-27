Дети Павла Дурова впервые попали в рейтинг богатейших наследников Forbes

Двое детей основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова вошли в рейтинг богатейших наследников журнала Forbes.

«На 15 апреля 2021 года состояние миллиардера оценивалось в $17,2 млрд и на каждого из его детей пришлось по $8,6 млрд потенциального наследства», — сообщает журнал.

Как стало известно изданию, обоих детей родила Дурову бывшая супруга Дарья Бондаренко, с которой он познакомился в СПбГУ. Ранее о них ничего не было известно широкой общественности.

Сейчас Бондаренко живет в Барселоне, а информацию о совместных детях оба родителя тщательно скрывают. Во время работы над рейтингом изданию удалось выяснить, что сына основателя Telegram зовут Михаил.

Лидеры рейтинга Forbes в этом году по сравнению с 2020 годом не изменились — первое место снова занял Юсуф Алекперов, единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова, чье состояние оценивается в $18 млрд. Далее расположились Виктория Михельсон, дочь совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона и ее сводный брат. Их наследство составляет на сегодняшний день порядка $10,1 млрд. На третьем месте вновь оказался Джахангир Махмудов, директор по трансформации УГМК в компании своего отца Искандера Махмудова, чье наследство оценивается в $9 млрд.