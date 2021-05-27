Песков оценил влияние на Россию санкций против Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции против Белоруссии имеют определенный неблагополучный фон для России.

«Безусловно, поскольку мы прямую и косвенную помощь оказываем, определенный неблагоприятный фон на ситуацию влияет, но это не значит что нет выходов», — ответил Песков на вопрос, видят ли в Кремле влияние от санкций против Белоруссии.

Говоря о том, насколько сейчас санкции наносят ущерб Белоруссии и СНГ, Песков переадресовал вопрос белорусским властям.

«Не нам рассуждать об ущербе санкций для белорусской экономики», — отметил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что белорусский калийный экспорт может попасть под санкции Европейского союза из-за инцидента с самолетом Ryanair.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, после сообщения о «минировании». На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.