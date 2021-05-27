Финансист назвал лучший способ защититься от кризиса

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказал агентству «Прайм», как защититься от кризиса.

По его словам, возникновение кризисов время от времени предопределено из-за цикличности развития экономики — за взлетом следует падение, а затем восстановление. Чтобы входить в кризис подготовленным необходимо иметь в совокупном портфеле минимальную долю потенциально слабых активов.

Финансист советует не приобретать бумаги компаний с высокой долговой нагрузкой и большей части короткого долга. Такое же правило распространяется на суверенные ценные бумаги.

«В этом свете российские облигации – что валютные, что рублевые – выглядят крайне выгодно и надежно для инвестирования в период потенциальной турбулентности», — считает эксперт.

По мнению Русецкого, лучше всего с кризисными ситуациями справляются защитные акции секторов, у которых выручка не зависит от нее, например, здравоохранение, телекоммуникации, ЖКХ.

В течение кризиса традиционно растут гособлигации США, Швейцарии и Японии, а также золото, поэтому с таким портфелем нужно входить в кризис, заявил специалист.

Ранее экономист рассказал о признаках нового банковского кризиса.