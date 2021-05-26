В Кремле оценили слова Байдена о санкциях против «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, обсудят ли главы РФ и США Владимир Путин и Джо Байден на предстоящей встрече тему санкций, в том числе в отношении организаторов «Северного потока — 2».

«Президент Путин сам вопрос санкций не поднимает, потому что Россия никогда не была сторонницей таких санкционных упражнений. Вы (журналисты на пресс-конференции — ред.) упомянули слова президента Байдена о том, что санкции неэффективны по «Северному потоку — 2». Здесь наша точка зрения как раз заключается в том, что санкции неэффективны в целом», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент США Джозеф Байден признал, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» стали контрпродуктивными, так как его строительство почти закончено.

21 мая Соединенные Штаты ввели санкции против организаций и судов России, участвующих в проекте «Северный поток — 2». При этом рестрикции на оператора проекта наложены не были. До этого американский Госдеп подтвердил, что ограничения против Nord Stream 2 AG не соответствуют интересам США.