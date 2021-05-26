Путин подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что в том случае, если Россия направит уведомления о денонсации соглашения в срок до 30 июня текущего года, его действие прекратится с 1 января 2022 года.

12 апреля правительство России одобрило денонсацию соглашения с Нидерландами. До этого президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на зарубежные счета. Это требует корректировки соглашений с другими странами.

Ранее, 11 мая, Государственная дума на пленарном заседании денонсировала соглашение между правительствами России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения и недопущении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.