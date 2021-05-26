Российский суд впервые рассмотрит иск о краже биткоинов

В Савеловском суде Москвы рассмотрят первый в России иск о краже криптовалюты, речь идет о 16,6 биткоина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Бориса Башилова, представляющего интересы истца.

По его информации, истец Андрей Петров в 2018 перевел знакомому Игорю Тукану свои биткоины на правах доверительного управления.

Согласно условиям устного договора, за пять месяцев тот должен был инвестировать их, а затем вернуть обратно, оставив себе 20% прибыли. Однако биткоины ответчик не вернул и сказал, что потерял.

После этого Петров направил досудебную претензию, а потом и иск в суд.

«В 2018 году не было соответствующего законодательства, но затем законодатель урегулировал вопрос криптовалют», — подчеркнул Башилов.

Кроме того, уточняется, что в суде подтвердили получение иска. На данный момент его приняли к рассмотрению, а также провели досудебную подготовку. Слушание назначено на начало июня.

На момент составления иска стоимость 16,6 биткоина оценивалась почти в 45 млн рублей.

Ранее Минфин представил на общественное обсуждение пакет законопроектов по регулированию рынка цифровой валюты.

23 мая президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук заявил, что изменения курса биткоина определяются громкими новостями и настроениями спекулянтов.