Рогозин заявил, что лично занимался расследованием дела о хищении 1 млрд рублей

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин лично следил за тем, чтобы в следственные органы были переданы материалы внутренней проверки по делу о хищении порядка 1 млрд руб. при поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля, по которому проходит бывший глава Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Представитель службы подчеркнул, что госкорпорация оказывает следствию максимальное содействие.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что управление Следственного комитета России (СК) по Москве закончило расследование по делу о хищении более одного млрд руб. при поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля (НЭМ), еще не установленного на Международной космической станции (МКС).

По данным издания, уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) было возбуждено в октябре 2019 года.