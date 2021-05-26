Похищенные деньги Роскосмоса нашли в Гонконге и ОАЭ

Управление Следственного комитета России (СК) по Москве закончило расследование по делу о хищении более одного млрд руб. при поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля (НЭМ), еще не установленного на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) было возбуждено в октябре 2019 года. Изначально фигурантов в деле не было, обвиняемые и подозреваемые появились в августе 2020 года, позднее обвинение было предъявлено восьми фигурантам дела, в том числе, экс-гендиректору ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимиру Солнцеву.

По данным материалов дела, между Федеральным космическим агентством и ОАО «РКК «Энергия» был заключен госконтракт на создание НЭМ стоимостью 15 млрд 15 млн руб. Но, по версии следствия, Солнцев вместе со своими сообщниками вступил в преступный сговор и украл более 1 млрд 72 млн руб.

Кроме того, уточняется, что в марте 2017 ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «ЦНИИ «Циклон» заключили контракт, в рамках которого на расчетные счета предприятия были переведены 1,32 млрд руб. При этом цена контракта была завышена почти в три раза.

Большую часть компонентов планировалось приобрести за границей. В итоге через несколько сделок средства оказались на счетах компаний Rosaero FZC и Somontaj general trading LLC в ОАЭ и компаний Jushi com limited и Seanet trade limited в Гонконге.

Также подчеркивается, что иностранных участников для сделки нашла Ирина Попова. На сегодняшний день фигуранты приступают к ознакомлению с материалами дела. Свою вину они не признают.

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