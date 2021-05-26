В России могут появиться эталонные тарифы на теплоснабжение

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести эталонные тарифы на теплоснабжение. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на заместителя главы ФАС Виталия Королева.

«Они (эталоны. — прим. ред.) позволяют исключить субъективизм со стороны регионов при установлении тарифов и сделать ценообразование более прозрачным, — сообщил Королев.

Он добавил, что в июне правительство может опубликовать соответствующий проект постановления. Королев подчеркнул, что пилотные проекты могут запустить с 1 июля 2022 года.

В ФАС считают, что эталонные тарифы позволят предотвратить рост цен на теплоснабжение.

Ранее стало известно, что в России предложили повысить тарифы на тепло и электричество. Сообщалось, что это может произойти из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году.

До этого сообщалось, что рост цен на услуги ЖКХ в России оказался минимальным за последние 19 лет. Рекордно низкий рост цен аналитики объяснили тем, что на фоне пандемии коронавируса некоторые регионы приняли решение не повышать цены на отдельные услуги ЖКХ.