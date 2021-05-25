«Роснефть» приступила к строительству нефтеналивного терминала порта «Бухта Север»

На севере Красноярского края «Роснефть» начинает реализацию проекта по строительству нефтеналивного терминала порта «Бухта Север».

Работы ведутся в рамках локомотивного проекта Компании «Восток Ойл».

Передовая команда специалистов «Объединенной энергостроительной корпорации» уже прибыла на полуостров Таймыр для организации строительства.

Проект порта «Бухта Север», разработанный ведущим проектным институтом страны ЛенморНИИпроект, прошел все необходимые экспертизы.

Следующим шагом станет строительство гидротехнических сооружений, объектов хранения материально-технических ресурсов и причальных сооружений на Енисейской губе.

Первый этап строительства порта предусматривает возможность отгрузки нефти до 30 млн тонн в год. К 2030 году, после реализации второй и третьей очереди строительства, объем нефтеперевалки увеличится до 100 миллионов тонн.

СМИ писали, что «Восток Ойл» рассматривается инвесторами как крупнейший проект не только российской, но и мировой экономики. Его ресурсная база свыше 6 млрд тонн нефти с высокими качественными характеристиками.

«Для сравнения ресурсная база всей формации Permian (крупнейшего сланцевого региона) в Соединенных Штатах – 6,3 млрд тонн, — отмечает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. – Только следует понимать, что плотность запасов там – 0,1, млн б.н.э. на кв. км. В случае же с проектом «Восток-Ойл этот показатель составляет 17 млн б.н.э. на км².

Неудивительно, что проект сверхпривлекателен для инвесторов. А ведь нефтегазовая отрасль сейчас явно недоинвестирована и реализация данного проекта может в корне изменить ситуацию».

С экологической точки зрения «Восток Ойл» станет проектом нового поколения, считает старший аналитик WMT-Consult Валерий Андрианов.

«Новейшее буровое оборудование позволит минимизировать воздействие на окружающую среду. В проекте будут учтены самые жесткие экологические требования», — подчеркнул он.

Прогнозный уровень добычи и обширные конкурентные преимущества, такие как высокое качество нефти, близость к перспективным рынкам, синергия с судостроительным комплексом «Звезда» и другое превращают проект в настоящий магнит для инвесторов», - считает Валерий Андрианов.

Еще одним преимуществом «Восток Ойл» является минимальный углеродный след, составляющий лишь четверть от среднемировых показателей новых крупных проектов. Для энергоснабжения объектов «Восток Ойла» будет использована ветрогенерация и попутный нефтяной газ.