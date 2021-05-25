Назван лучший способ вложить 100 тысяч рублей

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказал, куда можно вложить 100 тыс. руб.

По его словам, в долгосрочной перспективе лучше вкладываться в российские и зарубежные акции, а также в облигации.

«Смешивая в разных пропорциях акции и облигации, можно контролировать риск (волатильность) собственного портфеля», — добавил эксперт.

Русецкий посоветовал приобретать акции быстрорастущих компаний, связанных с онлайн-торговлей, интернетом.

«В ближайшей перспективе интересными выглядят сырьевые компании, которые выросли и еще подрастут на фоне сырьевого мини-цикла. После любого кризиса начинается восстановительной рост, который приводит к взлету цен на сырье и котировок данных компаний», — рассказал он «Прайму».

Начинающим инвесторам аналитик порекомендовал обратить внимание на биржевые и открытые паевые фонды, где активами владеют не на прямую, а через «общий котел».

Ранее были названы способы избежать кражи при вложении денег.