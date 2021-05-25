В России предложили ввести новую категорию льготников

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести новые льготы для семей, усыновивших или взявших под опеку ребенка. Письмо с соответствующим предложением он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова, передает RT.

По его словам, для такой категории граждан необходимо ввести льготное начисление земельного налога. В настоящее время соответствующая льгота есть у многодетных семей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, героев СССР и России.

Федоров отметил, что ежегодно россияне усыновляют или берут под опеку тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Законодатель считает, что введение новой льготы позволит стимулировать и поддержать граждан, готовых к усыновлению или уже ставших опекунами. Предполагается, что право на уплату земельного налога с пониженной стоимостью будет действовать до наступления совершеннолетия приемного ребенка.

Ранее сообщалось, что в России изменились правила получения пособий на детей.