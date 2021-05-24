Россиян предупредили о росте стоимости билетов после ограничений на полеты над Белоруссией

Заместитель председателя Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко рассказал, что ограничения полетов над территорией Белоруссии не повлияют на путешествия россиян, однако стоимость билетов может вырасти. Об этом сообщает телеканал «360».

«Что касается только пролетов над Белоруссией — Белоруссия не будет получать деньги, так как это платная услуга, то это, я думаю, не сильно повлияет [на российских туристов]. Просто будет увеличено время пролета самолетов и [вырастет] стоимость билетов», — объяснил Давыденко.

Он также пояснил, что если ограничения коснутся вылетов из республики, то это будет проблема. Однако, поскольку санкции примут лишь некоторые страны, варианты путешествий останутся.

Ранее крупнейшая в Европарламенте фракция «Европейская народная партия» призвала ЕС полностью прекратить авиасообщение с Белоруссией после инцидента с авиакомпанией Ryanair, самолет которой экстренно приземлился в минском аэропорту. Находившийся на борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Самолет следовал из Афин в Вильнюс.

После инцидента ЕС рассматривает введение запрета своим самолетам заходить в воздушное пространство Белоруссии. Прекратить полеты над Белоруссией решила латвийская авиакомпания AirBaltic. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ее страна не будет пропускать самолеты, пересекшие или планирующие пересечь воздушное пространство Белоруссии.

Также стало известно, что в Международную организацию гражданской обороны поступил запрос на приостановку полетов над Белоруссией.

В Росавиации при этом заявили, что полеты российских авиакомпаний в Белоруссию через воздушное пространство республики осуществляются в штатном режиме.