Турция предложила России начать полеты в курортные регионы

Турция предложила России в первую очередь возобновить полеты в курортные регионы. Об этом сообщил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой в интервью РИА «Новости».

12 апреля российский оперштаб принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.

Эрсой напомнил, что в основном российские туристы посещают в Турции Анталью, Бодрум, Даламан и реже - в Измир.

«Если посмотреть на ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 в этих регионах, то видно, что там на 50% ниже среднего показателя по Турции», — сказал министр.

По его словам, на первом этапе можно возобновить авиасообщение с этими городами, в дальнейшем — со всей Турцией, по мере того как будут удовлетворены требования российской стороны.

Ранее сообщалось, что Турция может отменить ПЦР-тесты для россиян.