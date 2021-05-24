В Госдуме рассказали о самых востребованных профессиях в России

Член комитета Государственной думы по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала, какие профессии сейчас являются самыми востребованными в России. Об этом она поделилась в интервью порталу URA.RU.

По ее словам, речь идет о работе курьером, водителем, бухгалтером, арт-дизайнером и IT-дизайнером. Бессараб отметила, что получить подготовку по этим направлениям можно в центрах занятости.

Зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова считает, что в будущем много вакансий будет для специалистов в сферах IT-технологий и робототехники, а также строителей и работников обсуживающего персонала.

«Сложнее же всего найти работу тем, кто получил образование по специальности юриста или специалиста по государственному и муниципальному управлению», — рассказала парламентарий.

Ранее помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что искусственный интеллект сократит количество работников профессий «монотонного умственного труда».