В водах ФРГ возобновилась укладка «Северного потока — 2»

Судно «Фортуна» возобновило работы по укладке труб для российского газопровода «Северный поток — 2» после распоряжения Федерального ведомства по судоходству и гидрографии о немедленном исполнении разрешения на строительство участка в Германии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя компании - оператора Nord Stream 2 AG.

«Фортуна» в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с имеющимися разрешениями и со сделанными властями заявлениями», — сказали в компании.

Ранее сопредседатель Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Норберт Вальтер-Борянс заявил, что необходимо продолжать строительство трубопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также ряд других стран, в том числе Украина.

Сейчас строительство газопровода находится на финальной стадии. Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков считает, что работы можно будет завершить в 2021 году.