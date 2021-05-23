Эксперты рассказали, с какой банковской картой лучше поехать за границу

Отправляющимся в зарубежное путешествие россиянам посоветовали брать с собой банковскую карту, привязанную к валюте страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В путешествие с собой лучше всего брать карту, которую можно привязать к валюте страны. Оплата (списание) в таком случае пройдет сразу со счета в евро по курсу банка без лишних конвертаций», — объяснила начальник управления пассивных операций и пакетов услуг БКС банка Ольга Козлова.

При оплате рублей картой в странах, где валюта отличается от доллара или евро, может произойти двойная конвертация. Например, национальная валюта страны сначала может конвертироваться в доллар, а затем кредитная организация переведет полученные доллары в рубли по своему курсу.

Аналитик из ГК «Финам» Алексей Коренев в свою очередь посоветовал россиянам перед поездкой за границу заранее перевести часть денежных средств с рублевого на валютный счет.

Кроме того, эксперты рекомендуют в путешествиях пользоваться предоплаченными банковскими картами. Для получения такой карты не нужно предъявлять документы, заполнять анкеты и ждать ответа от банка. Ей удобно расплачиваться в местных магазинах, барах, кафе и совершать другие мелкие траты.

Ранее сообщалось, что Россия восстановила авиасообщение с несколькими странами.