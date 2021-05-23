Названы лучшие вакансии выходного дня

Эксперты назвали лучшие вакансии выходного дня, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование платформы по поиску работы HeadHunter.

В России сейчас открыто около 3 тыс. вакансий, которые предлагают работу по выходным. Большинство предложений (42%) связаны со сферой торговли, также много встречается вариантов для административного персонала и представителей транспортной сферы.

«Две трети вакансий подходят для молодежи и соискателей без опыта работы. Заработная плата в вакансиях выходного дня, как правило, зависит от количества отработанных часов», — говорится в исследовании.

Средний заработок составляет 20 тыс. рублей.

Так, сомелье выходного дня в Петербурге может зарабатывать от 40 тыс. рублей в месяц до вычета налогов, администратору в Москве готовы платить от 10 до 30 тыс. рублей на руки, а водитель-курьер за месяц работы по выходным может получить до 40 тыс. рублей до вычета налогов.

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