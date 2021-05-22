В «Нафтогазе» поблагодарили США за новые санкции по «Северному потоку— 2»

Организация «Нафтогаз Украины» выразила благодарность Соединенным Штатам за решение ввести новые санкции против российских компаний и судов. Ограничения были приняты в связи со строительством магистрального газопровода «Северный поток--2», цитирует RT директора интегрированных коммуникаций НАК Максима Билявского.

«НАК выражает благодарность и всячески приветствует решение Министерства финансов США в части введения санкций в отношении четырех компаний и 13 судов, которые сооружали Nord Stream 2», — заявил Билявский.

Кроме того, в «Нафтогазе» обратили внимание, что оператор «Северного потока — 2» будет находиться под санкциями.

В рамках «Северного потока — 2» предполагается строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Накануне стало известно, что США ввели санкции против компаний и судов по «Северному потоку — 2». Ограничения затронули предприятия Морской спасательной службы», «Мортранссервиса», Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда. Помимо этого, меры коснулись 13 судов, в их числе «Академик Черский» и «Балтийский исследователь».