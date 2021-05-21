Жители Болгарии высмеяли решение США по «Северному потоку — 2»

Читатели болгарского издания подвергли критике решение США отказаться от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством газопровода «Северный поток — 2».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что помешать завершению строительства российского трубопровода в Европе будет практически невозможно.

«Ужас, США преклонили колени перед военной мощью России!» — написал Тошо Кочев.

Пользователь под ником Капанар выразил мнение, что американский президент Джо Байден оказался «русской шестеркой». Другой читатель отметил, что «Шерхан поджал хвост».

«США пытались играть в одиночку против всех, поняли, что сил не хватит», — написал mso011053684.

Еще один комментатор добавил, что следующим шагом Байден вернет Аляску России.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также ряд других стран, в том числе Украина.

Сейчас строительство газопровода находится на финальной стадии. Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков считает, что работы можно будет завершить в 2021 году.

Раннее Верховная Рада Украины призвала конгресс США ввести санкции против всех участников строительства газопровода «Северный поток — 2».

До этого в конгресс США поступил законопроект, который призван восстановить санкции в отношение компаний, ведущих строительство газопровода «Северный поток — 2».