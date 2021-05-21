В нескольких десятках ресторанах «Макдоналдс» в Москве выявили нарушения

Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-противоэпидемических мероприятий в более чем трети проверенных ресторанов «Макдоналдс» в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что за период с 17 по 19 мая специалистами столичного управления Роспотребнадзора были проведены мониторинговые обследования 83 ресторанов «Макдоналдс» на территории всех административных округов города, в том числе 48 объектов юридического лица ООО «Макдоналдс» и 35 - «ЗАО «Москва-Макдоналдс».

Специалисты определили, что 33 ресторана работали с нарушениями противоэпидемического режима в условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавируса.

Среди нарушений были отмечены: не обеспечен контроль за соблюдением социальной дистанции на входе, при обслуживании и посадке посетителей; при входе у гостей не проверяют температуру или наличие масок и перчаток; не контролируется соблюдение периодичности уборки и дезинфекции помещений и контактных поверхностей и т.д.

Кроме того, в ресторанах-нарушителях не представлены документы, подтверждающие проведение работ по дезинфекции систем вентиляции ресторанов с указанием метода обработки, не представлены сведения о количестве работников, переболевших и вакцинированных от COVID-19, и т.д.

Управление Роспотребнадзора составило 33 протокола об административных правонарушениях в отношении юридических лиц. Кроме того, составлено 2 протокола о временном запрете деятельности ресторанов «Макдоналдс», расположенных на улицах Хабаровская и Зеленодольская. Эти предприятия опечатаны за многочисленные грубые нарушения, материалы направлены в суд.