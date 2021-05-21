Россиянам упростили получение налогового вычета

В России с 21 мая начинает действовать упрощенный порядок получения налоговых вычетов. Соответствующий документ, который президент России Владимиром Путиным подписал 20 апреля, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Российским гражданам теперь не надо будет заполнять налоговую декларацию и собирать подтверждающие документы, чтобы получить вычеты по расходам на покупку жилья, земли и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям, которые учитываются на индивидуальном инвестиционном счете.

Для оформления вычета нужно будет заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Кроме того, с четырех до полутора месяцев снизятся сроки получения вычетов. Налоговая получит необходимые для подтверждения права на возврат средств данные напрямую от банков, которые могут присоединиться к такому обмену добровольно.

Отмечается, что упрощенный порядок распространяется на вычеты, право на которые возникло с 1 января 2020 года.

Ранее Госдума приняла закон о налоговом вычете за занятие спортом и фитнесом. Согласно документу, россияне смогут вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. руб. Максимальный размер вычета — 15,6 тыс. руб.