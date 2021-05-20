Минфин США предложил ввести мировой налог на прибыль корпораций

Министерство финансов США предложило ввести мировой налог на прибыль корпораций не менее 15%, сообщает РИА «Новости».

Предложение было озвучено в рамках переговоров по международной налоговой архитектуре, которые ведут G20 и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

»...сейчас, когда мировой налог на корпорации на практике установлен на нулевом уровне, корпоративные налоги снижаются все больше, подрывая возможности США и других стран собирать налоги, необходимые для критически важных инвестиций», — сказано в заявлении минюста.

Министерство также подчеркнуло, что 15% — это наименьшая возможная ставка, и что необходимо продолжать дискуссии для ее увеличения.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден собирается повысить налогообложение самых богатых американцев, которые зарабатывают свыше $400 тыс. в год и увеличили свое состояние во время пандемии коронавируса. По словам президента, согласно недавнему исследованию, 55 крупнейших корпораций США в 2020 году не заплатили федеральный подоходный налог.