В Госдуме оценили заявление Белого дома по «Северному потоку — 2»

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что остановить достройку готового примерно на 95% газопровода «Северный поток — 2» будет трудно. Об этом сообщает RT.

По его словам, Россия всегда заявляла о том, что проект будет достроен, несмотря на все санкции.

«Потому что он («Северный поток — 2» — примечание «Газеты.Ru») интересен как России, так и многим европейским странам. Это чисто коммерческий проект. Здесь нет никаких сомнений в том, что мы закончим его», — добавил депутат.

Также парламентарий подчеркнул, что в вопросах «Северного потока — 2» следует «идти только экономическими путями, а не путем политического давления».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что помешать завершению строительства российского трубопровода «Северный поток — 2» в Европе практически невозможно.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.