Биткоин подорожал на 30% со вчерашнего минимума, сообщает РБК.

Отмечается, что утром 20 мая после резкого падения до $30 тыс. курс криптовалюты поднялся выше $40,7 тыс.

По данным издания, снижение котировок криптовалют привело к массовым ликвидациям позиций трейдеров. За последние 24 часа торговые площадки принудительно закрыли позиции 727 тыс. пользователей, один из них лишился $67 млн на сделке с биткоином.

Ранее аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» прокомментировал резкое падение биткоина, который подешевел вдвое с апрельского исторического максимума.

Также сообщалось, что цена биткоина опустилась ниже $40 тысяч. За неделю криптовалюта подешевела на 31%. Падение началось после того, как Илон Маск заявил, что компания Tesla больше не будет продавать электромобили за биткоины. Еще одну волну паники на рынке запустила новость о том, что Китай запретил финансовым организациям предоставлять услуги по хранению и управлению криптовалютой.