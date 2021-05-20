Замглавы департамента Минпромторга задержана за мошенничество

В Москве задержали заместителя главы департамента фармацевтической промышленности Минпромторга России Ольгу Покидышеву и экс-главу того же департамента Ольгу Колотилову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство.

Покидышеву и Колотилову обвиняют по уголовной статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следствие просит арестовать подозреваемых до 19 июля.

В суде, добавили, что не располагают информацией о месте работы обвиняемых и о других обстоятельствах дела.

На сайте Минпромторга указано, что Покидышева занимает должность замглавы департамента развития фармацевтической промышленности.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Колотилова ранее возглавляла департамент развития фармацевтической промышленности. В настоящий момент она работает заместителем губернатора Нижегородской области.

Ранее сообщалось об аресте директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского. Его подозревают в превышении полномочий. Следствие утверждает, что превышение полномочий чиновником обошлось Минпромторгу 31 млн рублей. Адвокат Алексей Ануфриенко заявил, что Серватинский не согласен с предъявленным обвинением, однако готов активно сотрудничать со следствием.