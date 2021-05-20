Официальный курс евро подешевел на 33 копейки

Банк России установил официальный курс доллара и евро на 21 мая.

По данным, опубликованным на сайте регулятора, доллар опустился на 7,71 копейки, до 73,6007 рубля.

Евро снизился на 32,98 копейки, до 89,7708 рубля.

Более подробный курс валют можно узнать на странице »Котировки».

Ранее эксперты оценили перспективы рубля. По данным аналитиков, рубль укрепляется благодаря растущему в цене баррелю. Однако тренд на укрепление неустойчивый, так как на российскую нацвалюту давит геополитика.