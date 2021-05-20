Объем «свободных денег» у российских семей снизился

В России за год сократился объем «свободных денег» (доступных средств на приобретение услуг и товаров не первой необходимости), сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Ромира».

В апреле 2021 года объем «свободных денег» в среднестатистической российской семье сократился на 26% по сравнению с апрелем 2020 года. При этом по сравнению с прошлым месяцем этот показатель вырос на 14%.

По данным исполнительного директора «Ромира» Инны Караевой, индекс «свободных денег» в апреле восстановился после сезонного снижения в связи с праздником 8 марта.

«При этом уровень восстановления несколько ниже ожидаемого, и динамика против прошлого года резко негативная. Количество свободных денег у населения находится на относительно низком уровне», — уточнила она.

Исследование проводилось на основе данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек.

Ранее россияне назвали необходимое для счастья количество денег.