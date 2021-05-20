Счетная палата предложила новый налоговый вычет для металургов

Счетная палата России предложила ввести вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для горно-металлургических компаний, инвертирующих в геологическую разведку. Предложение содержится в отчете ведомства.

Ведомство предлагает установить налоговый вычет на сумму подтвержденных расходов, направленных геологоразведочные, поисковые и оценочные работы.

По мнению СП, увеличение НДПИ для руд цветных и черных металлов приведет к сокращению инвестиционного потенциала, из-за чего горно-металлургические компании лишатся стимула к проведению геологоразведочных работ. При этом сокращение инвестиций в геологическое изучение недр может негативно сказаться на состоянии государственного баланса запасов полезных ископаемых.

«Высокая налоговая нагрузка на недропользование в конечном итоге скажется на снижении доходов федерального бюджета», – подчеркивают аудиторы.

В своем отчете Счетная палата также предупредила, что зависимость России от зарубежных поставок стратегических видов минерального сырья является рискованной в условиях санкций.