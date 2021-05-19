Аналитик Дмитрий Голубовский прокомментировал резкое падение биткоина

Аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский прокомментировал резкое падение биткоина, который подешевел вдвое с апрельского исторического максимума. Об этом сообщает RT.

«Как платёжная система биткоин несостоятелен, это дорогие транзакции, очень энергоёмкие. Дальше надо будет смотреть. Либо эта тема умрёт совсем, и это может быть триггером коррекции на фондовых рынках тоже. Может быть, это падение задержится, и после этого могут устроить очередное ралли вверх», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что цена биткоина опустилась ниже $40 тысяч. За неделю криптовалюта подешевела на 31%. Падение началось после того, как Илон Маск заявил, что компания Tesla больше не будет продавать электромобили за биткоины. Еще одну волну паники на рынке запустила новость о том, что Китай запретил финансовым организациям предоставлять услуги по хранению и управлению криптовалютой.